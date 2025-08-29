日印経済フォーラムで握手する石破首相（右）とインドのモディ首相＝29日午後、東京都千代田区経団連や日本貿易振興機構（ジェトロ）などは29日、東京都内で日印経済フォーラムを開いた。インドのモディ首相はあいさつで「自動車分野での協力関係は成功した」と指摘。「電池やロボット、半導体、造船、原子力エネルギーでも再現できる」と呼びかけた。石破茂首相は「日本の技術と、インドの優秀な人材や大きな市場が補完し合う