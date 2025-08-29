今月19日に降り始めた記録的な大雨で、道路や河川など公共土木施設と、農林水産関係の被害額があわせて100億円以上となりました。県のまとめによりますと、先週火曜日＝19日に降り始めた記録的な大雨による道路や河川など公共土木施設の被害額は、28日時点で県と市町村あわせて66億2,000万円余りにのぼっています。また、農林水産関係の被害額は28日時点で36億8,000万円余りです。このため、判明した県全体の被害額はあわせて100億