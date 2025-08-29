放送作家の高田文夫氏が２９日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。俳優の水谷豊の娘で女優の趣里の結婚と妊娠発表に言及した。高田氏は「いやいやいや、孫が出来ちゃうよ。アニキィ〜」と、水谷が出演していたドラマ「傷だらけの天使」（日本テレビ系）のセリフを交えて話題を展開。パートナーを務めていた松村邦洋は「楽しいお方も〜♪悲しいお方も〜♪」と、趣里が出演していたＮＨＫ連続テレビ小説「ブ