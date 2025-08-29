全農秋田県本部が各JAに支払うコメの代金＝JA概算金が、12月に1,700円追加払いされる見込みになりました。当初の金額が決まってからわずか1週間余りでの追加払いの方針決定は異例です。需要が高まっているコメの集荷競争が激しさを増していることがうかがえ、販売価格にも影響すると見込まれます。 全農秋田県本部は29日の会合で金額、引き上げ幅ともに過去10年で最高だった今年産のあきたこまちのJA概算金について、12月に1,700円