タイの憲法裁判所による解職命令を受け、記者会見するペートンタン首相＝29日、バンコク（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイの憲法裁判所は29日、職務停止中のペートンタン首相（39）の解職を命じた。ペートンタン氏は失職した。6月中旬にカンボジアとの国境問題を巡りタイ軍高官の対応を非難した言動が、憲法で閣僚に求められる倫理基準に反すると判断された。タクシン元首相派「タイ貢献党」を主軸とする政権は2023年9月に