【バンコク＝水野哲也】タイの憲法裁判所は２９日、ペートンタン・シナワット首相の解職を命じた。ペートンタン氏が、国境問題で対立するカンボジアのフン・セン前首相と６月に行った非公式の通話で、フン・セン氏におもねるような発言やタイ軍幹部を批判するような発言をしたなどとして、上院議員らが解職を求めて訴えていた。憲法裁は７月１日にペートンタン氏の首相としての職務を一時停止していた。