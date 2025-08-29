２６日放送されたフジテレビ「ぽかぽか」にシドニー五輪競泳銅メダリストの田中雅美さん（４６）と１５年来の親交がある女優・高岡早紀（５２）が仲良く出演。子育てや結婚について語った。小２と５歳の子どもがいる田中さんから様々な相談をされるという高岡。ほかの人からも含めて、「子ども３人もいるので、子育てのこととか、よく相談されますね」と話すと、画面上では長男（２７）、次男（２５）、長女（１４）と紹介。「