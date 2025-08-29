西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は今回、福岡県朝倉市の「福岡センチュリーゴルフ倶楽部(GC)」が舞台。プライベートでも過去に何度かプレーをして気品と風格を誇る名門であると感じていた。さらに、敷地内にある旅荘｢水雲亭｣を初めて視察させていただき、その豪華さと洗練された雰囲気にすっかり心を奪われた。■庭園美の名物ホールでこの日は好調だった。｢朝倉｣と名付けられたアウトの9ホールを回り、スコアは計43打で18ホー