大相撲の夏巡業が２９日、茨城・牛久市で行われた。関脇・霧島（音羽山）は先場所優勝の幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）らと計１４番の相撲を取り、多彩な攻めで９勝。元大関は「いつも通りですね」と振り返った。１２日に右手首を痛めて離脱。２５日に巡業に合流していた。２７日に相撲を取る稽古を再開していたが「みんな体があちこち痛いのは同じ」と泰然自若。場所前は豊富な稽古量で初日に向けて調整するのが霧島のスタイル。「た