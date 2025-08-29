福岡市で開かれたシンポジウムで、あいさつする長崎県の大石賢吾知事＝29日午後長崎県の大石賢吾知事は29日、福岡市で開かれた九州新幹線長崎ルートに関するシンポジウムに出席し、佐賀県内の未整備区間を新幹線と同じレール幅「フル規格」で早期に整備するよう訴えた。「一日も早く実現していかなければいけない。九州全体の発展のためにも極めて重要だ」と述べた。シンポは「九州新幹線西九州ルート整備推進協議会」が主催。