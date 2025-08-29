男子９０キロ級で昨夏パリ五輪銀メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝が、２９日までに自身のＳＮＳを更新。２８日に２５歳の誕生日を迎えたことを報告した。村尾は自身のインスタグラムで「２５歳になりました。沢山のメッセージありがとうございます。」と感謝の言葉をつづり、イチゴのホールケーキを手に笑顔を見せるショットを公開。「目標に向かって、自分を信じて全力で頑張ります！」と抱負を語った。こ