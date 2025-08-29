◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）試合前に球団創設９０周年記念８月度特別企画「タイガースＯＢによるファーストピッチセレモニー」が実施された。佐野仙好氏、久慈照嘉氏、浜中治氏、関本賢太郎氏、前田大和氏の５人が笑顔で登場した。前田氏はＦＡでＤｅＮＡに移籍する前の２０１７年以来、８年ぶりに阪神のユニホームを着て聖地の土を踏んだ。「めちゃくちゃ懐かしい。帽子も、タオルも持ってくれている