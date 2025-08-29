2回、オリックス中川の打球が直撃■西武 ー オリックス（29日・ベルーナドーム）西武のJ.D.デービス内野手が29日、ベルーナドームで行われたオリックス戦でアクシデントに見舞われた。2回の守備で、オリックス中川圭太内野手が放った打球が直撃し途中交代となった。2回1死で中川が放った三塁強襲の打球が三塁手のデービスに直撃。デービスはその場でうずくまり苦悶の表情を浮かべた。スタッフが駆けつけ一度ベンチに下がったが