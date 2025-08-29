長崎市の国道で29日午後、タクシーが空き家に突っ込む事故がありました。 客は乗っておらず、運転手の男性にケガはないということです。 （寺田美穂アナウンサー） 「事故があった現場です。タクシーが大きく車線から外れ民家に突っ込んでいます」 29日午後1時半ごろ、長崎市愛宕3丁目の国道でタクシーが道路脇の空き家に突っ込む事故がありました。 警察によりますと、タクシ&#