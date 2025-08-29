元横綱・貴乃花光司氏（５３）が穏やかなプライベート姿を披露した。２９日のインスタグラムで「白糸の滝まで散策いたしました。横浜より随分涼しく快適です。マイナスイオンでチャージ！！」と緑の中を散策する様子を投稿。白く伸びたヒゲで現役時代から風ぼうをガラリと変えた。それでも漂う貫禄にフォロワーは「やっぱりの体格ですね〜」「かっこいい！」「体調良さそうでよかった」「素敵なひとときを」などの声を寄せた