名古屋での“伝統の一戦”を前に、野球教室です。バンテリンドームに集まった愛知県内17チームのおよそ100名の小学生たちに指導するのは、8月29日開催の「オール早慶野球戦」に参加する早稲田・慶應の現役野球部員です。子供：「相手のボールをちゃんと見たり、しっかり投げるのが大事だよと言っていたのが、いいなと思いました」慶応の二宮選手：「小学生は野球を楽しんでもらうのが一番だと思うので