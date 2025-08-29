高齢の親に毎月仕送りをしている家庭は、一体どのくらいの金額を渡しているのでしょうか。今回は、親への平均仕送り金額や、日本で仕送りをしている世帯数など、仕送り事情を紹介します。 親への仕送りは月5万6000円 まずは、仕送りの金額を確認していきます。令和4年の国民生活基礎調査によると、親への仕送りのみをしている世帯において、1世帯当たりの平均仕送り額は5万6000円となっています。さらに仕送り額別に世帯