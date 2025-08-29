SNSでたびたび話題になる「食い尽くし系」。家族の料理を遠慮なく食べ尽くしてしまう人の存在に、共感や怒り、驚きの声が寄せられています。【漫画】気づけば家庭崩壊寸前…それでも能天気な「食い尽くし系」の夫（全編を読む）物価高や共働きが当たり前となった今、食事の準備は誰かひとりの苦労で成り立っているわけではありません。それでもなお、「たくさん食べたい」という思いを優先してしまう人は一定数存在します。今回は