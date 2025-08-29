「マルコ・ポーロの冒険」の一場面=NHK提供 NHK総合テレビでこの春から、ある名作アニメが再放送されています。1979〜80年放送の「マルコ・ポーロの冒険」で、アニメと実写映像をまじえて制作した意欲作でしたが、NHKには映像や音声が残っていませんでした。それらの素材を一般家庭などから「発掘」して、46年ぶりの再放送にこぎつけたそうです。「発掘」の苦労と、協力した人たちの思いを取材しました。今年はVHSビデ