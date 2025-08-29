◆バスケットボール・U18日清食品トップリーグ男子福岡大大濠91―81帝京長岡（23日、長崎・ハピネスアリーナ）前回大会王者の福岡大大濠が終盤に突き放し、開幕戦を制した。白谷柱誠ジャック（1年）は試合開始5分余りで10得点とチームを勢いづけた。開始5分で10点留学生相手にドライブ白谷は2日前まで米NBAレーカーズの八村塁が名古屋市で開いたキャンプに参加。直接助言を受けた成果を発揮した。開始47秒に左45度でボー