「散歩に行った旦那から『小太郎がニコニコしたまま動かなくなって帰れない』とビデオ通話が来た」【写真】爆笑の着信画面！ パパを困らせた“拒否柴”の決定的瞬間そんなコメントとともにXに投稿されたのは、スマホのスクリーンショット画像。写っていたのは、柴犬の「小太郎」くん（11歳・男の子）です。青々とした草むらにちょこんと座り込み、パパから視線をそらしてにっこり笑顔を浮かべる小太郎くん。一方、カメラを構えなが