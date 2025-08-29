◇セ・リーグヤクルト―広島（2025年8月29日神宮）29日のヤクルト―広島戦（神宮）で、球団のオフィシャルスーツサプライヤー「洋服の青山」を展開する青山商事株式会社が提供するプロモーションイベント「AoyamaDay2025」が開催された。始球式には同社のイメージキャラクターを務め、CMにも出演している俳優の三浦友和（73）が登場。同社の遠藤泰三代表取締役社長が同社製のスーツ姿でマウンドに立ち、三浦は球審を務