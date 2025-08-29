桜花賞馬エンブロイダリー（牝3＝森一、父アドマイヤマーズ）は2冠制覇が懸かる秋華賞（10月19日、京都芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。29日、シルクレーシングが発表した。5月25日の前走オークスで1番人気9着に敗れ、その後は福島県のノーザンファーム天栄に移動。秋に向けてリフレッシュを図り、乗り込みを重ねている。