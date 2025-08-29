◇バドミントン 世界選手権(日本時間29日、パリ)“シダマツペア”こと志田千陽選手と松山奈未選手が、韓国ペアに勝利して世界選手権初の準決勝進出を果たしました。フランスで行われている今大会を最後にペアを解消することを発表している、世界ランク3位のシダマツペア。世界選手権ではこれまでベスト8が最高成績だった同ペアにとって、鬼門の準々決勝に臨みました。この日は世界ランク5位の韓国・キム・ヘジョン選手＆コン・ヒヨ