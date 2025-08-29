男子ゴルフ下部のACNツアー、ダンロップ・フェニックス・チャレンジふくしま第2日は29日、福島県グランディ那須白河GC（6961ヤード、パー72）で行われ、トップで出た吉本翔雄と若原亮太がともに66をマークして首位を保った。1打差3位に鈴木海斗がつけた。