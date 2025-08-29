抗日戦争勝利記念行事について記者会見する中国の馬朝旭外務次官＝29日、北京（共同）【北京共同】中国の馬朝旭外務次官は29日、北京で9月3日に実施される抗日戦争勝利記念行事について記者会見し「台湾の中国復帰は第2次大戦勝利の成果だ」と述べた。台湾問題への外部の干渉は許されず、台湾が最終的に必ず統一されるという大勢を阻むことはできないと強調した。現在までに183カ国が「一つの中国」原則を基礎として中国と外交