◆西武―オリックス（29日、ベルーナドーム）逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出を期す5位の西武は、5・5ゲーム差の3位オリックスと対戦する。打線は滝澤夏央を7月6日以来の1番で起用。本拠地で自身4連勝中の郄橋光成が先発する。◆西武のオリックス戦スタメン1（遊）滝澤夏央2（三）デービス3（二）山村崇嘉4（一）ネビン5（右）外崎修汰6（指）セデーニョ7（左）渡部聖弥8（中）長谷川信哉9（捕）古賀悠斗