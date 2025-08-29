J2サガン鳥栖は29日、鳥栖U−18（18歳以下）のFW新川志音（18）がU-23（23歳以下）アジア・カップ予選（ミャンマー）に臨むU-22日本代表に選出されたと発表した。高校3年生の新川は171センチ、65キロのストライカー。2月に育成組織に所属しながらトップチームの試合に出場できる「2種登録」となり、J2リーグで22試合に出場。7月12日の大分戦で初得点し、リーグ戦のクラブ最年少得点（17歳11カ月6日）をマークした。U-23アジ