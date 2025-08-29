サブリナ・カーペンターが通算7作目となる最新アルバム『Mans Best Friend』を発表。世界的ヒット「Espresso」と『Short n Sweet』を経てたどり着いたポップスターの現在地とは？米Rolling Stone誌のカバーストーリーを完全翻訳。Photo by David LaChapelle「Espresso」で駆け上がった1年の軌跡「腕を入れて、胸まで水に沈めて……息はとにかくゆっくり吸って吐いて……大丈夫、うまくやれてるよ。ほら、あと20秒。まだ続ける？