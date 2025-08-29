夜、スマホを枕元に置いて寝るのは当たり前になった現代。そんなスマホに「専用ベッド」を与える発想から生まれたユニークな電子工作がXで話題になっています。その名も「ベッド型ワイヤレス充電器 BedCharger」。見た目はどう見てもベッド、しかも掛け布団付き。めくるとそこには静かに眠る（＝充電中の）スマホの姿が。か……かわいい……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■スマホ専用ベッド！？ユニーク