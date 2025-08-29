勉さんが急遽来たことで、友人と二人だけのおしゃべりも不完全燃焼…。それに、全然真帆の話を聞けなかったことが残念すぎる…。だから勉さんがいない間に真帆とふたりで会う約束をしたのに、またしても…。これってちょっとおかしくない…？※この記事は2023年掲載「どこにでも夫を連れてくるママ友」をダイジェスト版でお届けしています。(ウーマンエキサイト編集部)