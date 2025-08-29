ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと増田惠子（67）が体調不良のため、予定していたライブを延期する。スタッフが増田のインスタグラムで29日伝えた。【写真】増田惠子の体調不良をつづったスタッフの投稿（全文）投稿で「増田惠子スタッフよりお知らせです」とし、「この度、９月２日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公演ですが、増田惠子の体調不良により、誠に勝手ながら開催を延期させてい