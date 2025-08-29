俳優・アーティスト、のん（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”な赤髪姿を披露した。【写真】「カッケー」赤髪×ニットドレス姿で“印象ガラリ”なのんのんは「ニットのドレス」とつづり、3枚の撮影オフショットをアップ。真っ赤な髪に白いニットドレス姿で、ギターを肩にかけている。投稿にはハッシュタグで「#オフショット #Renarrate」と添えた。これに対しファンからは「のんちゃんカッケー」「す