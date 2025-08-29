ランディングギアの問題がそもそもの発端アメリカ太平洋空軍は2025年8月25日、アラスカ州アイルソン空軍基地で1月28日に発生したF-35A「ライトニングII」の墜落事故に関する事故調査委員会（AIB）報告書を公開しました。【動画】きりもみ状態で落ちてる…これが、F-35A墜落の瞬間ですこの事故は、第354戦闘航空団第355戦闘飛行隊に所属するF-35Aが墜落したもので、その様子は動画として記録され、SNS上で広く拡散されました。