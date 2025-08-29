「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（67）の公式インスタグラムが29日に更新され、9月2日に開催を予定していた「増田惠子ビルボードライブ横浜公演」を増田の体調不良により延期すると発表した。増田のインスタグラムを通じ「増田惠子スタッフよりお知らせです。いつも増田惠子を応援いただきまして誠にありがとうございます。この度、9月2日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公