バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間29日に行われ、パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）が準々決勝に登場。世界ランク3位の志田、松山の“シダマツ”ペアは同5位のキム・へジョン（27）、コン・ヒヨン（28）の韓国ペアに2ー0（21ー17、21ー14）で勝利した。今大会は3位決定戦が無いためシダ