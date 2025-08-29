こども家庭庁によりますと、ことし4月時点の保育所の待機児童数は去年より313人減って2254人で、過去最少を更新しました。8年連続で減少し、過去最多となった2017年の10分の1以下となっています。およそ9割の自治体で待機児童が解消されました。また、少子化が進むなかでの保育所の対応についても初めて調査が行われ、「人口は減少する見込みだが検討していない」、「検討中だが具体的な対応策は未定」と回答した自治体がおよそ7割