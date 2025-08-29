体の慢性的な痛みに対する再生医療の治療中に、50代の女性の容体が急変し死亡したとして、きょう、厚生労働省は治療を行ったクリニックに対し、再生医療の提供を一時停止するよう緊急命令を出しました。再生医療安全性確保法に基づき緊急命令を受けたのは、東京・中央区にある「一般社団法人THティーエスクリニック」と、埼玉県坂戸市にある「コージンバイオ株式会社 埼玉細胞加工センター」です。厚労省によりますと、このク