けさ、富山市の工場で火事があり、消防による消火活動が行われています。JNNの情報カメラが撮影した映像です。上空に向かって火柱が立ちのぼり、激しく燃えているのが分かります。消防などによりますと、きょう午前、日本カーボンの富山工場で、近くに住む人から「煙が上がっていて爆発音がする」と通報がありました。消防車両19台が出動し、消火活動が行われています。けが人などの情報は入っていないということです。近くに住む