兵庫県警本部兵庫県警は29日、自宅で妻の首を絞め窒息死させたとして殺人の疑いで、兵庫県西宮市西宮浜4丁目、無職清水成洋容疑者（62）＝死体遺棄容疑で逮捕、処分保留＝を再逮捕した。県警によると、容疑を認め「生活習慣に不満があった」と話している。妻雅子さん（70）の遺体は7日午後、同県洲本市の山中で衣服を身に着けない状態で見つかり、県警は清水容疑者が殺害後に遺体を車で運び、身元判明を遅らせようとしたとみて