次世代半導体の量産を目指すラピダスが、政府による出資や債務保証といった金融支援を受けるため、事業計画を経済産業相に近く提出する方針を固めたことが29日分かった。計画には生産開始の時期や営業戦略、資金調達の手法を盛り込む。