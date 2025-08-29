歌手の藤あや子さんが自身のブログに、まだまだ暑い最中での枝豆塩ゆでの様子を投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの愛猫・マルが枝豆をご相伴「お気に入りでーす」猛暑の最中に「枝豆パワーで打ち勝つぞ」藤さんは「枝豆しか勝たん‼︎」と題して「山形から貴重なだだ茶豆が届きました」と投稿。袋に収まった沢山の「だだちゃ豆」の写真を投稿。「テンションMAXさっそく岩塩でもみ洗い」