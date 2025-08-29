俳優の小関裕太（３０）と臼田あさ美（４０）が２９日、都内で舞台「サヨナラソング−帰ってきた鶴−」（３１日〜９月２１日、東京・紀伊國屋ホール。同２７〜２８日、大阪サンケイホールブリーゼ）の初日前会見を、共演の太田基裕、安西慎太郎、作・演出の鴻上尚史氏と行った。紀伊国屋ホールでは初の舞台出演という小関は「劇場に入って客席を歩いた時にすごくワクワクした」といい、「歴史ある空間、地声でお届けできる空