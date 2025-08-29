広がる田園が牧歌的な風景を作り出している、兵庫県姫路市香寺町。そこに佇むのが、趣ある白壁土蔵造りの「日本玩具博物館」。私立博物館ながら2016年にミシュラン・グリーンガイドで二つ星を獲得し、世界160の国と地域から集められたおよそ9万点の玩具を所蔵しています。学芸員の尾崎織女さんに詳しく聞きました。☆☆☆☆尾崎さんによると、昔のおもちゃは単なる遊び道具ではなく「魔除け」「子どもの健やかな成長を願う道具