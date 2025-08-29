「日本ハム−楽天」（２９日、エスコンフィールド）子役の永尾柚乃（８）がファーストピッチに登場した。「スター・ウォーズ」のコスチュームで登場し、マントを脱いで正体を現すと、ファンからどよめきが起こった。ボールを捕手の方向に向けるポーズを決めると、捕手役の清宮も笑顔。マウンドの前からの投球は届かなかったが、再び拍手が起こった。メンバー交換では「スター・ウォーズ」のキャラクターと一緒に本塁周辺に