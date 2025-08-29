１１月に行われる広島県知事選挙に、副知事の横田美香氏が立候補する意欲を示していることが分かりました。横田氏は、呉市出身の５４歳です。１９９５年に農水省に入省し、２０２１年からは富山県の副知事に就任。その後、国の内閣審議官を経て今年４月からは広島県の副知事を務めています。関係者によると、横田氏は１１月に行われる県知事選へ立候補する意欲を示しているということです。近く正式に表明するとみられます。知事選