踏切ではないのに住民が日常的に線路を横断するいわゆる「勝手踏切」について、広島市安佐南区にある勝手踏切が封鎖されることになりました。 封鎖が決まったのは、ＪＲ可部線の下祗園駅と古市橋駅の間にある２カ所の勝手踏切です。 このうち１カ所で去年１０月に死亡事故が起きたことから、ＪＲ西日本と広島市が周辺住民の同意を得て、来月２９日の夜には立ち入りを防ぐ柵を設置するということです。 一方、去年４月に死亡事故