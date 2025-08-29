原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）在日米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が３０日、同基地に帰港する。外務省が２９日、市に伝えた。補給や乗務員の休養などが目的という。ワシントンは６月１０日に同基地を出港。今月４日から同１２日まで、海上自衛隊や英海軍、オーストラリア海軍など６カ国と西太平洋で共同訓練を実施していた。訓練には海自護衛艦「かが」や、英