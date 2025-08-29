日本とギリシャで夏休みを満喫した角田裕毅（レッドブル）は、心身ともにリフレッシュしてザントフォールトへやってきた。このオランダGPから残り10戦のシーズン後半戦が始まる。5月の第7戦エミリア・ロマーニャGPを最後にずっと入賞から遠ざかっているだけに、世間の人々は「角田が不振にあえいでいる」と思っているだろう。しかし、当の角田はそれとは真逆の心持ちだ。シーズン後半戦に向けて角田裕毅の表情は明るいphot