右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希（23）のメジャー復帰が先送りされそうだ。日本時間27日の3Aメンフィス戦（カージナルス傘下）に調整登板し、3回3分の2を5安打3失点。マイナーでの実戦復帰後、最速となる159キロをマークした佐々木についてデーブ・ロバーツ監督は28日、「